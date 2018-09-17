Учителя города выходят на старт муниципального конкурса

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия ежегодного муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города – 2018».

Конкурс проводится уже 22 раз, так совпало, что в этом году в педагогическом мастерстве будут соревноваться 22 учителя из муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска. Это участники различных профессиональных конкурсов и педагоги, достигшие высоких результатов в преподавательской деятельности.

– Такие творческие конкурсы позволяют учителям раскрывать свои способности, делиться опытом с коллегами, искать и находить новые пути воплощения педагогических идей, – рассказала Надежда Демьянченко, директор муниципального учреждения «Городской информационно-методический центр работников образования». – А это значит, что образование в Мурманске будет совершенствоваться, подниматься на более высокий уровень.

Конкурс представлен в двух номинациях: «Педагогический поиск» где будут соревноваться опытные педагоги, осуществляющие инновационную деятельность, использующие на уроках современные образовательные технологии и «Педагогический дебют» среди молодых специалистов.

– Интерес к конкурсу растет с каждым годом, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – А это значит, что молодое поколение учителей готово перенимать опыт и лучшие традиции, накопленные педагогическим сообществом города. Главный залог успеха любой системы образования – сочетание традиций и инноваций.

В рамках конкурса предусмотрено проведение методических семинаров, показательных уроков и мастер-классов, также педагогами будут представлены образовательные проекты. Все конкурсные испытания традиционно будут проходить в гимназии № 2.

По итогам будут определены финалисты: один победитель и три призера. Подведение итогов состоится в преддверии Дня учителя во Дворце культуры и творчества им. С. М. Кирова 4 октября.