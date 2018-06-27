Штормовое предупреждениеЕсть бюджетные места! Началась приёмная кампания – 2018 в колледжах и техникумах региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.18 15:12

Учителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации

Сегодня сенаторы одобрили на заседании  закон, предусматривающий оплату работы учителей, задействованных не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и государственной итоговой аттестации (ГИА) любых форм.

Закон вносит изменения в статью 47 закона «Об образовании». Педагогическим работникам образовательных организаций, которые участвуют по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во всех формах (единый государственный экзамен, государственный выпускной экзамен и иная форма) в рабочее время и освобождаются от основной работы на период проведения итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению такой аттестации.

Размер и порядок выплат будут устанавливаться субъектом РФ за счёт бюджетных ассигнований, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 января 2019 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМесто Мурманской области в пятёрке СЭР
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 401 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Наталья
27.06.18 11:40
Здравствуйте. Центр помощи семье и детям есть, но по факту он может помочь, только тем, кто нуждается в жильё, а психологическая помощь женщинам, пострадавшим от насилия не оказывается. То есть , если
Комментарий к новости:Центр помощи семье и детям – спасение от бытового насилия
Светлана
27.06.18 07:20
что-то Угодник не торопится осчастливить мурманчан. Обещали к Дню рыбака его представить народу.
Комментарий к новости:День рыбака Мурманск встретит без Николая Чудотворца
Нина
26.06.18 17:09
Если расчёт оплаты за ТКО будет вестись с человека, то тогда во время отъезда, например, в отпуск, плата браться не должна. Это будет так?
Комментарий к новости:Депутаты пытаются понять, как наш регион перейдёт на новую систему обращения с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30Городские хроники (12+)23:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиРодное правительство не собирается индексировать пенсию работающим старикам-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 35 копеек, евро - почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыУчителям будут теперь платить за участие в проведении государственной итоговой аттестации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика