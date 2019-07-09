14 июля, в День рыбака, стартует проект «Наша рыба»Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск позволит учёным собрать уникальную информацию о состоянии арктических биоресурсов и среды их обитания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.07.19 11:50

Учреждения культуры Мурманской области поучаствуют в Арктическом фестивале «Териберка»

13-14 июля в Териберке в пятый раз состоится Арктический фестиваль. В гости к северянам приедут знаменитые шеф-повара, кинорежиссёр Андрей Звягинцев, группы «Ундервуд» и «Кирпичи».

В рамках события запланирована насыщенная музыкальная программа, лекции и дискуссии о развитии территории, кинопоказы и кулинарные площадки. Кроме того, можно будет совершить вертолетные экскурсии.

Областные учреждения культуры подготовили фестивальные площадки, где гостей ждут передвижные библиотеки и выставки, экскурсии и мастер-классы, игровые и конкурсные мероприятия.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой приглашает на развлекательную программу «Летним днем в гостях у книжки», где гости расскажут стихи в рамках акции «Поэтическая табуретка», ответят на вопросы литературной викторины «Интеллектуальная розетка», поучаствуют в играх и мастер-классах. Также передвижная детская библиотека привезет выставку рукописных книг. Площадка начнет работу 13 июля в 13.00 на площадке у Териберского Дома культуры.

Мурманский областной художественный музей станет участником ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, которая стартует на площадке перед Териберским Домом культуры в 11.00.

Мурманская областная научная библиотека представит программу «Берег притяжения», в рамках которой откроется выставка «Арктика: от легенд до научных знаний», пройдет викторина «Северная Помориана» и интерактивная выставка «Книга: из прошлого в будущее». Библиотекари проведут интеллектуальные игры, мастер-классы и фотосессии для гостей площадки. Посетить стенд можно будет 13 июля с 12.30 в Териберском Доме культуры.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 13 июля представит активную локацию «Северный Берег» на песчаном пляже. Для гостей в 13.00 стартуют конкурс по изготовлению песчаных скульптур «Левиафан» и конкурс фигур из песка «Куличики», в 15.00 пройдёт веселая программа «Водный бой» и командные игры «Перелей быстрей», «Капитошка», «Водный тир». В 14.00 всех желающих приглашают поучаствовать в спортивном музыкальном флэш-мобе на берегу моря.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
Zdoroviak
08.07.19 21:08
Ограничение посещения заповедника действует, а вот кто его обеспечивает? Надежда на сознательность граждан мала, особенно во времена повальной ДЖИПизации населения и желания посмотреть на дикую природ
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны века». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиЦенники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 10 копеек, евро – на 24 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 290 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика