Учреждения культуры Мурманской области поучаствуют в Арктическом фестивале «Териберка»

13-14 июля в Териберке в пятый раз состоится Арктический фестиваль. В гости к северянам приедут знаменитые шеф-повара, кинорежиссёр Андрей Звягинцев, группы «Ундервуд» и «Кирпичи».

В рамках события запланирована насыщенная музыкальная программа, лекции и дискуссии о развитии территории, кинопоказы и кулинарные площадки. Кроме того, можно будет совершить вертолетные экскурсии.

Областные учреждения культуры подготовили фестивальные площадки, где гостей ждут передвижные библиотеки и выставки, экскурсии и мастер-классы, игровые и конкурсные мероприятия.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой приглашает на развлекательную программу «Летним днем в гостях у книжки», где гости расскажут стихи в рамках акции «Поэтическая табуретка», ответят на вопросы литературной викторины «Интеллектуальная розетка», поучаствуют в играх и мастер-классах. Также передвижная детская библиотека привезет выставку рукописных книг. Площадка начнет работу 13 июля в 13.00 на площадке у Териберского Дома культуры.

Мурманский областной художественный музей станет участником ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, которая стартует на площадке перед Териберским Домом культуры в 11.00.

Мурманская областная научная библиотека представит программу «Берег притяжения», в рамках которой откроется выставка «Арктика: от легенд до научных знаний», пройдет викторина «Северная Помориана» и интерактивная выставка «Книга: из прошлого в будущее». Библиотекари проведут интеллектуальные игры, мастер-классы и фотосессии для гостей площадки. Посетить стенд можно будет 13 июля с 12.30 в Териберском Доме культуры.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 13 июля представит активную локацию «Северный Берег» на песчаном пляже. Для гостей в 13.00 стартуют конкурс по изготовлению песчаных скульптур «Левиафан» и конкурс фигур из песка «Куличики», в 15.00 пройдёт веселая программа «Водный бой» и командные игры «Перелей быстрей», «Капитошка», «Водный тир». В 14.00 всех желающих приглашают поучаствовать в спортивном музыкальном флэш-мобе на берегу моря.