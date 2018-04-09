Удалась «Туломская рыбалка – 2018»

В Мурманской области состоялись традиционные соревнования «Туломская рыбалка – 2018», в рамках которых было организовано лично-командное первенство Главного управления МЧС России по Мурманской области. Основной целью мероприятия стало повышение спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни, а так же популяризация спортивного рыболовства.

На лед Верхнетуломского водохранилища вышли 9 команд пожарных и спасателей. Лучшими стали представители 1 отряда ФПС по Мурманской области. Второй результат показала команда пожарно-спасательной части № 6 ФПС по Мурманской области. Третье место у огнеборцев СПСЧ № 6 Специального управления ФПС № 48 МЧС России.

Были и дополнительные номинации - самую первую рыбу на соревнованиях выловил Григорий Трапезников, представитель команды пожарно-спасательной части № 6 ФПС по Мурманской области. Самая же большая - стала добычей Антона Усанова - сотрудника 1 отряда ФПС по Мурманской области.