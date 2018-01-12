Ударники капиталистического труда работают в 30 крупнейших банках России

ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 декабря 2017 года. Согласно этим данным, в январе-ноябре тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 1,087 трлн рублей по сравнению с прибылью в 847,7 млрд рублей в январе-ноябре 2016 года. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших банков выросла на 28,2%.

В январе-октябре 2017 года прибыль 30 крупнейших банков составляла 664,2 млрд рублей Таким образом, в ноябре «тридцатка» заработала 422,5 млрд рублей по сравнению с прибылью в 125 млрд рублей в ноябре предыдущего года. Прибыль выросла в 3,4 раза.

30 крупнейших банков аккумулировали на 1 декабря вклады физлиц на сумму 21 трлн 314,7 млрд рублей. За месяц объём вкладов в 30 крупнейших банках увеличился на 1,1% после слабого роста на 0,06% в октябре.