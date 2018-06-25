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Мурманская область. Арктика25.06.18 07:00

Ударные корабли Северного флота успешно поразили наземные и морские цели во время сбор-похода

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», выполняющие задачи тактического учения группировки ударных сил Северного флота в Баренцевом море в рамках завершающегося сбор-похода, провели артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям.

Боевые упражнения под названием артиллерийский бой с надводными кораблями условного противника и нанесение поражение закрытым береговым объектам экипажи кораблей выполнили артиллерией универсального калибра – спаренными артиллерийскими установками АК-130. На эсминце «Адмирал Ушаков», который обладает самой большой артиллерийской мощью из существующих кораблей, огонь по целям вели обе батарей – носовая и кормовая.

Как сообщает пресс-служба СФ, стрельба по морской цели проводилась по буксируемому корабельному щиту, который тянул за собой буксир вспомогательного флота. Береговые мишени были установлены на полигоне, расположенном на полуострове Рыбачий. Оба корабля успешно выполнили артиллерийские упражнения, поразив морскую и береговые цели с заданной точностью.

Наблюдавший за выполнением боевых упражнений экипажей кораблей с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов высоко оценил профессиональную подготовку экипажей. Командующий флотом выразил удовлетворение достигнутыми результатами в выполнении всех учебно-боевых задач сбор-похода и поручил провести его детальный разбор.

Сбор-поход приближается к завершению. Основная часть кораблей, подводных лодок и судов обеспечения уже прибыли в свои базы. На заключительном этапе манёвров в Баренцевом море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» отработают задачи самообороны корабля при применении условным противником противокорабельного ракетного оружия.

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