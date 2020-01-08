Удастся ли «раскачать» Северный морской путь?

ИАА «ПортНьюс» опубликовало интервью с Максимом Кулинко, заместителем директора дирекции – директором департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом», в котором идёт разговор об утверждённом Плане развития инфраструктуры Севморпути, арктической логистике, дноуглублении и перспективах использования альтернативных видов топлива в Арктике.

На вопрос журналиста Виталия Чернова, а каковы перспективы перевозки рыбы по Севморпути с учётом опыта использования контейнеровоза «Севморпуть», Максим Куленко ответил:

- «Севморпуть» за один рейс зашёл в четыре порта и «Атомфлот» приобрёл бесценный опыт и рыбаки достаточно позитивно оценили этот рейс: груз был доставлен вовремя и ни один контейнер не был разморожен.

В настоящее время работаем над тем, чтобы эту линию «раскатать». Для этого рассматриваем возможность аренды других судов-контейнеровозов. Предварительные расчеты показывают эффективность использования двух контейнеровозов вместимостью по 400 сорокафутовых рефрижераторных контейнера.

К сожалению, перевозка из Камчатки в Санкт-Петербург удлиняет маршрут. Поэтому мы хотели бы организовать перегрузку рефгрузов в Мурманске. Мы даже рассматриваем возможность создания там специализированного морского терминала. Сейчас ищем площадку и энергетические мощности.

Кроме того, важна обратная загрузка на этой линии. Например, Архангельск предлагает загрузку фанерой и домокомплектами, идущим в Китай. Этот груз может быть контейнеризирован. Также обратная загрузка может быть обеспечена рыбой: из Дальнего Востока на запад перевозится красная рыба, а обратно из Мурманска – белая сезонная рыба, которая активно потребляется в Азии. Кроме того, это могут быть продукты питания в рамках Северного завоза и другие грузы, поскольку цены в европейской части России и на Дальнем Востоке различаются.

Мы сравнили морской маршрут перевозки дальневосточной рыбы в европейскую часть России с железнодорожным. Оказалось, что морской маршрут может быть эффективнее при условии обеспечения обратной загрузки.

Мы получили одобрение Госкомиссии по развитию Арктики относительно продления работы по организации этой сезонной контейнерной линии по Севморпути и одновременно поручение во взаимодействии с губернаторами Мурманской, Архангельской областей, Камчатки, Приморского края и Санкт-Петербурга рассмотреть возможность обеспечения обратной загрузки в восточном направлении.