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Мурманская область. Арктика21.06.17 14:20

Удастся ли разрубить «кандалакшский узел» с электрообогревом на региональном семинаре-совещании территориальных органов ФАС России СЗФО?

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» проходит региональный семинар-совещание территориальных органов  ФАС России  Северо-Западного федерального округа. В его работе принимают участие Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России,  Светлана Чеченина, руководитель УФАС России по Мурманской области, представители органов исполнительной власти, главный федеральный инспектор.

Специалисты, собравшиеся на региональный семинар-совещание территориальных органов  ФАС России  Северо-Западного федерального округа, планируют за два дня рассмотреть практические вопросы применения антимонопольного законодательства; проблемы контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства при закупке лекарственных средств; обсудят новые подходы в законодательстве о концессионных соглашениях: актуальные вопросы тарифообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Во время пресс-конференции Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, отметил, что такие семинары помогают, в первую очередь, вырабатывать совместные решения по многим противоречивым вопросам, с которыми приходится сталкиваться антимонопольной службы во время повседневной практики и с органами исполнительной власти, и с судебными органами, и представителями бизнеса. Он рассказал журналистам о  шутке, которую любит повторять руководитель ФАС России Игорь Артемьев, что если глава какого-то региона хоть раз в году не пожалуется ему на руководителя территориального антимонопольного органа, то надо рассматривать вопрос о его неполном служебном несоответствии. «Это шутка, но в любой шутке есть доля правды, - отмечает Андрей Юрьевич. – Мы отслеживаем выполнение многих федеральных законов -  закон о торговле, наш любимый закон о конкуренции, это законы о госзакупках, о рекламе. При этом возникают дискуссии. Но мы решаем  эти вопросы конструктивно и принимаем решения, которые, в первую очередь, нужны населению региона и представителям бизнеса».

Как отметил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России, Мурманская область в их ведомстве находится «не на худшем месте» - где-то в середине. Андрей Цариковский оказался и в курсе конфликтной ситуации с жителями Кандалакши, которые перешли на электроотопление в своих квартирах, но им приходится оплачивать и счета за теплоэнергетической компании.

- По ситуации с электрообогревом  в Кандалакше  у нас есть своя позиция, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, - сегодня губернатор её представит во время встречи с  Андреем Юрьевичем.  Но этот вопрос очень сложный, так как в нём очень много законодательных нестыковок, которые позволяют каждой стороне занимать свою позицию. Думаю, что в этом случае, главное, не жаловаться - не ругаться, а главное, конструктивно работать с тем, чтобы решение было найдено, удовлетворяющее и людей и ресурсоснабжающие организации, которые обеспечивают теплоснабжение домов.  

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