УФАС предписал, а чиновники и депутаты всё ищут законность перехода на электроотопление в многоквартирных домах

В Мурманске прошло заседание рабочей группы по вопросам законности начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в помещениях, переведенных на альтернативный вид отопления в многоквартирных домах. В мероприятии принял участие депутат областной Думы Владимир Ахрамейко.

Участники рассмотрели документ о вступлении в силу предписания УФАС по Мурманской области о непредъявлении собственникам (нанимателям, арендаторам) жилых и нежилых помещений, в установленном порядке отключенных от централизованного отопления и переведенных на альтернативное, требований об оплате услуг в объёме, который не был получен потребителями, а также вопрос изменения порядка расчётов в отношении помещений с электроотоплением.

Отмечалось, что с начала 2000-х годов во многих муниципальных образованиях региона собственники переводили свои квартиры на альтернативный вид отопления - электрообогрев. Данный вид переустройства жилых помещений был согласован с органами местного самоуправления с внесением всех изменений в технический паспорт жилого помещения в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.

Вместе с тем, с середины 2014 года собственникам таких квартир начисляется коммунальная услуга по отоплению в полном объёме в соответствии с действующим федеральным законодательством. Наиболее остро данная проблема стоит в Кандалакше.

В ходе заседания Владимир Ахрамейко подчеркнул необходимость, прежде всего, защитить и отстаивать интересы граждан, которые оказались в данной ситуации.

Вопрос находится на контроле у правительства области, регионального парламента.