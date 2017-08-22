УФСИН России по Мурманской области гарантирует «уклонистам» этапирование под конвоем и лишение свободы

Ленинский районный суд г.Мурманска удовлетворил ходатайство УФСИН России по Мурманской области о заключении под стражу, помещении осужденного 1988 г.р. в следственный изолятор для направления в оленегорскую колонию-поселение под конвоем для отбывания наказания в виде лишения свободы.

10 мая 2017 года гражданин П. был осуждён по ст.264.1 УК РФ к 1году 6 месяцам отбывания наказания в колонии-поселении. При этом суд определил самостоятельный порядок следования осужденного к месту отбывания наказания, разъяснил сроки получения предписания в УФСИН для следования в колонию-поселение города Оленегорска.

После вступления приговора суда в законную силу 23 мая 2017 года осужденный в УФСИН России по Мурманской области за получением предписания не явился, установить его местонахождение не представилось возможным, он был объявлен в розыск.

16 августа 2017 года мужчина был задержан на территории Ленинского округа г. Мурманска.

Всего за 7 месяцев 2017 года в УФСИН из судов поступило 95 материалов в отношении осуждённых, которым предписано самостоятельное следование в оленегорскую колонию-поселение для отбывания наказания.

Из общего числа таких осуждённых в УФСИН за предписанием не явились пять человек. Отделением розыска УФСИН на них были заведены разыскные дела. Трое осуждённых задержаны, судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и дальнейшее этапирование в КП-24 под конвоем. Двое «уклонистов» ещё находятся в федеральном розыске.