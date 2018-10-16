УФССП России по Мурманской области подвело итоги работы за 9 месяцев 2018 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области подвело итоги работы с января по сентябрь 2018 года. За 9 месяцев 2018 года в производстве находилось более 545 тысяч исполнительных производств, что на 4,9% больше, чем в 2017 году – более 520 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 41,5 млрд. рублей, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлым годом (в прошлом году сумма составила 42 млрд. рублей).

В отчетном периоде окончено более 330 тысяч исполнительных производств, из них фактическим исполнением более 183 тысячи исполнительных производств. Судебными приставами взыскано 3,8 млрд. рублей.

В бюджеты всех уровней перечислено 843 млн. рублей, из них 114 млн. рублей административных штрафов, наложенных судами и специально уполномоченными органами.

Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 103 млн. рублей исполнительского сбора, заведено 1334 разыскных дела о розыске должников и их имущества. Разыскано имущества на сумму 8,5 млн. рублей. На реализации находилось имущество должников на общую сумму 357,5 млн. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму более 108,7 млн. рублей. Вынесено 37664 постановления, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации. С начала 2018 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 2069 злостных должников, возбуждено 503 уголовных дела.

Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 338 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признанно обоснованными 6 заявлений.