Уголовное дело о хищении моста через реку Умба находится под надзором прокуратуры города Кировска

Прокуратурой города Кировска признано законным и обоснованным постановление следователя следственного отела межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» о возбуждении уголовного дела по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба, имеющего статус объекта незавершенного строительства.

По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры города Кировска.