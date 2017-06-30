Уголовное дело в отношении 55-летнего машиниста автомобильного крана ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» передано в суд

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления СК Росии по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего машиниста автомобильного крана ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе следствия установлено, что 21 октября 2016 года в утреннее время при проведении строительных работ по укладке бетона на строительном объекте, расположенном вблизи озера Домашнее ЗАТО г.Североморск Мурманской области, машинист автомобильного крана путём необоснованного прибавления вылета стрелы крана, увеличил превышение максимальной величины допустимой загрузки крана до 255%. Это привело к опрокидыванию крана с последующим падением груза бадьи, заполненной бетоном, на стоящую рядом с заливаемой колонной тур-вышку, на которой в этот момент находились двое рабочих, а также на рабочего, стоящего на земле рядом с указанной тур-вышкой.

В результате допущенных машинистом автомобильного крана нарушений правил техники безопасности при работе подъёмным краном, трём вышеуказанным рабочим ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия допрошены более 30 свидетелей, следователями и следователями-криминалистами регионального СКР проведено 7 осмотров места происшествия с применением специальной криминалистической техники, проведено 4 судебных экспертизы, одна из которых многообъектная строительно-техническая.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.