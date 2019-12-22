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Мурманская область. Арктика22.12.19 10:20

Уголовное дело возбуждено против буйных молодых апатитчан

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 20 декабря в вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в Апатитах, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка. Потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. Осуществляется сбор характеризующей подростков информации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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