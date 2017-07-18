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Мурманская область. Арктика18.07.17 12:57

Уголовного дела не будет - повар детского сада, пострадавшая от электромясорубки, проигнорировала требования правил техники безопасности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области  проведена процессуальная проверка по сообщению о несчастном случае на производстве с поваром одного из детских садов  Мурманска.

В рамках проведенной проверки установлено, что в апреле 2017 года женщина, работающая поваром детского сада города Мурманска, получила травму руки при эксплуатации электромясорубки.

Согласно акту расследования несчастного случая на производстве, причинами, вызвавшими несчастный случай, явилась попытка подачи продукта к вращающемуся шнеку электромясорубки пальцами руки без использования толкателя при снятой загрузочной чаше. Вышеуказанные действия являются нарушением правил по эксплуатации прибора и инструкции по охране труда при работе с электромясорубками.

Совокупностью собранных в ходе проведенной проверки материалов установлено, что на момент произошедшего повар была достаточно осведомлена об имеющихся опасностях при работе с прибором, правилами охраны труда на данном оборудовании, однако проигнорировала вышеуказанные требования безопасности.

По результатам процессуальной проверки органами следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

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