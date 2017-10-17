Угонщик взял автомобиль, находящийся на ремонте в автосервисе, чтобы покататься

15 октября в ночное время в ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники патрульной службы в Первомайском округе Мурманска заметили автомобиль «Мицубиси Каризма», двигающийся с нарушением ПДД. Законное требование сотрудников полиции об остановке для проверки документов водитель транспортного средства не выполнил и продолжил движение. Сотрудники ДПС начали преследование автомобиля. В связи с тем, что автомобиль двигался со значительным превышением скорости и представлял реальную угрозу для других участников движения, сотрудники ГИБДД приняли решение применить табельное оружие для остановки машины, несколько раз выстрелив в преследуемый автомобиль.

В результате погони на 86-м километре автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС» водитель автомобиля «Мицубиси Каризма» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Полицейские установили, что автомобиль был угнан из автосервиса жителем Мурманска, ранее судимым и лишенным права управления за вождение в нетрезвом виде. Как пояснил водитель, он взял автомобиль, находящийся на ремонте в автосервисе, чтобы покататься.

По факту в отношении ранее судимого жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в настоящее время он находится в медициском учреждении.