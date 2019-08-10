Уходим от мазута: отопительный сезон в Умбе начнётся с использованием местных видов топлива
Система теплоснабжения в городском поседении Умба станет более экономичной и экологичной. Предстоящий отопительный сезон муниципалитет начнёт с новыми источниками теплоснабжения – торфяными котельными. Сейчас инвестор завершает строительство трёх котельных, четвёртая и последняя в рамках проекта будет готова к октябрю. Их суммарная мощность составит 25,25 МВт. Действующие источники тепла – электро- и мазутная котельные будут выведены из эксплуатации.
Со всеми этапами инвестпроекта по модернизации системы теплоснабжения посёлка – от добычи торфа до производства тепла на котельной – сегодня в рамках рабочей поездки в Терский район детально познакомился глава региона Андрей Чибис.
Торф для котельных добывается в сорока километрах от Умбы, на месторождении Катка-2. Инвестор подготовил для добычи порядка
Помимо убедительного экологического эффекта проект модернизации теплоснабжения городского поселения Умба даст и эффект экономический. В ближайшие восемь лет – по истечению срока окупаемости инвестпроекта – областной бюджет перестанет субсидировать местные теплоснабжающие организации. Речь идёт об экономии порядка 100 млн рублей в год.
Как подчеркнул врио губернатора Андрей Чибис, проект полностью отвечает задаче по снижению мазутозависимости Мурманской области. Также Андрей Чибис отметил и механизм реализации проекта – концессионное соглашение. Именно такой механизм, по словам главы области, наиболее эффективен для решения подобных инфраструктурных задач.
«Таким образом мы уходим от топочного мазута – дорогостоящего, неэкологичного, доставляемого в регион издалека - и переходим к топливу, которое добывается здесь же. Кроме того, использование торфа позволит заморозить тариф для населения, он просто перестанет расти, а также уйдём от многомиллионных субсидий ресурсоснабжающим организациям», – сказал Андрей Чибис.