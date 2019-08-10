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Мурманская область. Арктика10.08.19 08:15

Уходим от мазута: отопительный сезон в Умбе начнётся с использованием местных видов топлива

Система теплоснабжения в городском поседении Умба станет более экономичной и экологичной. Предстоящий отопительный сезон муниципалитет начнёт с новыми источниками теплоснабжения – торфяными котельными. Сейчас инвестор завершает строительство трёх котельных, четвёртая и последняя в рамках проекта будет готова к октябрю. Их суммарная мощность составит 25,25 МВт. Действующие источники тепла – электро- и мазутная котельные будут выведены из эксплуатации.

Со всеми этапами инвестпроекта по модернизации системы теплоснабжения посёлка – от добычи торфа до производства тепла на котельной – сегодня в рамках рабочей поездки в Терский район детально познакомился глава региона Андрей Чибис.

Торф для котельных добывается в сорока километрах от Умбы, на месторождении Катка-2. Инвестор подготовил для добычи порядка 100 га торфяных полей, здесь же фрезерный и кусковой торф сушат, по ГОСТу его влажность для производства тепла должна составлять 40%. К старту отопительного сезона необходимый объём топлива заготовлен, для повышения калорийности на котельной его смешивают со щепой. По оценкам экспертов, запасов месторождения хватит более чем на 100 лет активной добычи.

Помимо убедительного экологического эффекта проект модернизации теплоснабжения городского поселения Умба даст и эффект экономический. В ближайшие восемь лет – по истечению срока окупаемости инвестпроекта – областной бюджет перестанет субсидировать местные теплоснабжающие организации. Речь идёт об экономии порядка 100 млн рублей в год.

Как подчеркнул врио губернатора Андрей Чибис, проект полностью отвечает задаче по снижению мазутозависимости Мурманской области. Также Андрей Чибис отметил и механизм реализации проекта – концессионное соглашение. Именно такой механизм, по словам главы области, наиболее эффективен для решения подобных инфраструктурных задач.

«Таким образом мы уходим от топочного мазута – дорогостоящего, неэкологичного, доставляемого в регион издалека - и переходим к топливу, которое добывается здесь же. Кроме того, использование торфа позволит заморозить тариф для населения, он просто перестанет расти, а также уйдём от многомиллионных субсидий ресурсоснабжающим организациям», – сказал Андрей Чибис.

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