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Мурманская область. Арктика03.03.19 09:27

УК «Каскад» оставила гаджиевцев без лифтов

Низкое качество управления общедомовым имуществом и непродуманность решений привели компанию к стадии банкротства.

Как сообщает администрация ЗАТО Александровск, 1 марта управляющая компания «Каскад» приостановила предоставление услуг населению по непонятным причинам.

На сегодняшний день администрацией муниципалитета принимаются экстренные меры для решения возникшей по вине недобросовестной организации проблемы. Суд, в свою очередь, уже назначил кризисного управляющего, главная задача которого принятие эффективных мер по восстановлению платёжеспособности управляющей компании «Каскад».

«Я в курсе сложившейся ситуации в городе. Недобросовестная управляющая компания просто отказалась выполнять свои прямые обязанности, без всяких на то оснований, без уведомления администрации ЗАТО Александровск, грубо нарушая при этом действующее законодательство, - пишет в своём обращении к гаджиевцам Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Вопрос о наказании УК «Каскад» будет решать суд. А моя задача, обеспечить для Вас комфорт и безопасность.

Хочу чтобы каждый из Вас знал и понимал, что гаджиевцы не брошены и не забыты. Мы всеми путями стараемся решить сложившуюся проблему.

На сегодняшний день работа аварийной-диспетчерской службы города восстановлена. Сообщить о критических ситуациях в работе жилищно-коммунального комплекса можно по телефону 55-305.

В настоящий момент управляющая компания отказывается подключать лифтовое оборудование в многоквартирных домах. Но мы добьёмся своего. Надеюсь, что ситуация с лифтами наладится уже в ближайший понедельник».

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