Уклонист из Заозёрска раскаялся

Постановлением Кольского районного суда прекращено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя ЗАТО город Заоз1ёск Мурманской области, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом установлено, что призывник состоял на учёте в отделе военного комиссариата Кольского района Мурманской области. Молодой человек лично под роспись получал с апреля по октябрь 2016 года повестки о необходимости прибыть в военкомат для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, также был уведомлен об уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ, но умышленно не являлся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом принято решение о прекращении уголовного дела, по нереабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.