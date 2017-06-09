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Мурманская область. Арктика09.06.17 10:53

Уклонист повинился и пошёл служить в армию

Прокуратурой Кольского района в Кольском районном суде поддержано государственное обвинение в отношении жителя г. Заозерска, обвиняемого органом предварительного следствия в уклонении от призыва на военную службу. Согласно обстоятельствам дела, подсудимый, 1997 г.р., являясь гражданином Российской Федерации, подлежал призыву на военную службу, состоял на учёте в военном комиссариате Кольского района Мурманской области.

23 января 2014 года при первоначальной постановке на воинский учет он прошел медицинскую комиссию и по заключению врачей специалистов признан годным к службе в вооруженных силах Российской Федерации.

Указанному лицу неоднократно под роспись вручались повестки о явке в военный комиссариат по Кольскому району для решения вопросов, связанных с призывом на военную службу (прохождения медицинского освидетельствования, прохождения призывной комиссии). Одновременно мужчина был уведомлен об уголовной ответственности по ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу, однако, не имея законных оснований для освобождения от призыва и отсрочки, с целью уклонения от призыва на военную службу, в назначенное время в военный комиссариат не явился, о причинах своей неявки не сообщил, документов, подтверждающих уважительную причину неявки по повестке, не представил.

С учётом позиции государственного обвинителя судом уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого, который полностью признал вину в совершенном им преступлении, написал явку с повинной и заявил о своём желании в ближайший призыв пройти медицинскую комиссию и отправиться служить в Вооруженные силы Российской Федерации.

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