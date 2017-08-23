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Мурманская область. Арктика23.08.17 10:09

Уклониста из Кандалакши оштрафовали на 30 тысяч рублей

Прокуратурой г.Кандалакши поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Я., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

При рассмотрении дела установлено, что в период с 13 марта по 14 апреля 2017 года обвиняемый под личную подпись трижды уведомлялся о необходимости прибытия на призывной пункт военного комиссариата Кандалакшского и Ковдорского районов, г.Полярные Зори Мурманской области для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Вместе с тем, мужчина, осознавая, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, предусмотренными ст.59 Конституции РФ, с целью уклонения от военной службы на призывной пункт умышленно не являлся, о причинах своих неявок в военный комиссариат не сообщил, документов, подтверждающих уважительные причины неявок, не представил, то есть совершил действия по уклонению от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Приговором Кандалакшского районного суда подсудимый признан виновным и осуждён за совершение указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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