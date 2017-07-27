Уклонистам дали срок - на гослужбу они могут претендовать только спустя 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает уклонявшимся от службы в армии работать на государственной службе в течение десяти лет. Соответствующий указ главы государства сегодня опубликован на официальном портале правовой информации.

В федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения, обязывающие военные комиссариаты информировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них на работе уклонистов от службы в армии. Помимо этого документ прописывает порядок участия россиян в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Напомним, что в 2013 году в стране был принят закон, который запрещает занимать посты на госслужбе уклонившимся от обязательной военной службы. Позднее парламент республики Чечня обратился в Конституционный суд России с требованием признать этот документ не соответствующий Конституции РФ. Представители республики отметили, что этот норматив законодательства противоречит принципу равенства и ограничивает права россиян на труд. В октябре 2014 года Конституционный суд признал запрет незаконным.