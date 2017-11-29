Украл, продал, выпил, сел – путь рабочего строительной фирмы в Полярных Зорях

Сотрудниками МО МВД России «Полярнозоринский» по горячим следам раскрыта кража электроинструмента. В дежурную часть полиции обратился частный предприниматель. Мужчина заявил, что ночью неизвестное лицо совершило кражу из комнаты в строящемся многоквартирном доме на ул. Партизан Заполярья. Неизвестный похитил принадлежащие предприятию отрезную машинку, перфоратор и дрель. Причинённый ущерб предприниматель оценил в сумму 19 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаконно проник внутрь помещения, используя имеющийся ключ. Эксперт снял оставленные им отпечатки пальцев рук и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось в течение суток установить личность подозреваемого. Им оказался рабочий строительной фирмы 1979 года рождения, ранее судимый за кражу и ограбление.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном. Похищенное имущество он успел продать, деньги потратить.

По факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.