Украл у старушки 25 тысяч рублей – получил 2 года лишения свободы

В Оленегорске к уголовной ответственности привлечен мужчина, похитивший у пенсионерки крупную сумму денег. Ранее в дежурную часть отдела полиции города Оленегорска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Заявительница сообщила, что из ее квартиры, расположенной в доме по улице Мира, совершена кража денежных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в жилье путем свободного доступа. Потерпевшая пояснила сотрудникам, что к ней домой приходил знакомый молодой человек и попросил одолжить некоторую сумму денежных средств. Северянка не отказала гостю в просьбе и предложила ему пройти в квартиру. В присутствии мужчины потерпевшая достала из кошелька купюру достоинством в 1 тысячу рублей, а затем на некоторое время отлучилась из комнаты. После того, как знакомый покинул ее квартиру, северянка обнаружила пропажу денежных средств и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении кражи. Неработающего оленегорца 1989 года рождения задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном задержанный признался и рассказал полицейским, что заметил в кошельке, оставленном потерпевшей на подоконнике, много денежных купюр. Воспользовавшись кратковременным отсутствием хозяйки, злоумышленник совершил хищение денежных средств в размере 25 тысяч рублей. Похищенным подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, собранные следователем доказательства признаны Оленегорским городским судом Мурманской области достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.