Украсят Мурманск яркие цветы

Сотрудники предприятия «Мурманские городские парки и скверы» продолжают работу по высадке цветов. Этим летом мурманчан ожидает сюрприз: центральная клумба на площади Пять Углов сменит оформление.

Кроме того, в парках и скверах в этом году будет высажено более 100 тысяч цветов. Это зелёные зоны около драмтеатра, у памятника городам-побратимам, на улице Буркова, у театра Северного флота, в районе здания управления Первомайского округа, у кинотеатра «Аврора», на ул. Сафонова, 26, на ул. Марата, в районе дома № 1 по ул. Карла Маркса, около памятника «Ждущая», на бульваре по улице Воровского.

Также специалисты организации украсят территории у памятника О.П. Найденову, на ул. Профсоюзов, 20, около памятника «Воинам 6-й Героической комсомольской батареи», напротив домов №№ 2, 77 по просп. Ленина.

– Мы высаживаем растения, уже зарекомендовавшие себя в северных условиях: это календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк. – Огромная просьба к жителям города, уважать наш труд, и не выкапывать цветы из клумб.

Обустройством городских клумб занимаются автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» и муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Эскизы цветочных композиций разрабатывают инженеры по озеленению этих предприятий.