«Улётное лето» - в областном Дворце культуры состоится праздничная программа к открытию третьей смены оздоровительных лагерей

25 июля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к открытию третьей смены летних оздоровительных лагерей пройдет игровая развлекательная программа «Улётное лето».

Мальчишки и девчонки встретятся с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», примут участие в подвижных играх, преодолеют различные испытания и препятствия, проявят смекалку и свои творческие способности, весело проведут время и потанцуют.

В 10.00 в мероприятии примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней школе № 18, в 11.00 –школьники из гимназии № 6.