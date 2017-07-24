Мурманская область. Арктика24.07.17 07:30
«Улётное лето» - в областном Дворце культуры состоится праздничная программа к открытию третьей смены оздоровительных лагерей
25 июля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к открытию третьей смены летних оздоровительных лагерей пройдет игровая развлекательная программа «Улётное лето».
Мальчишки и девчонки встретятся с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», примут участие в подвижных играх, преодолеют различные испытания и препятствия, проявят смекалку и свои творческие способности, весело проведут время и потанцуют.
В 10.00 в мероприятии примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней школе № 18, в 11.00 –школьники из гимназии № 6.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 407 человек
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Последние комментарии
Vladimir
24.07.17 13:48
Для меня это неожиданные результаты. Я думал, что от нас уже все отвернулись, кроме Беларуси.
sosed51
24.07.17 08:57
туризм развивается!!!
Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
Комментарий к новости:Огнеборцы «зажигают»
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