Улица Комсомольская в Мурманске меняет «платье»

Сегодня глава администрации проверил ход ремонта улицы Комсомольской. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Сроки между фрезерованием асфальта и укладкой нового покрытия должны быть максимально сокращены, – такую задачу поставил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев перед руководством управления дорожного хозяйства в ходе традиционного городского объезда. – Автомобилисты не должны «убивать» подвеску в ожидании нового асфальта.

– На данном участке запланирована не только укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части, но и полная замена тротуаров, люков и дождеприёмных решёток, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Что касается качества, установлен четкий порядок приема работ. Отбираются пробы асфальта, доставляются в независимую лабораторию, которая оценивает не только его физико-химический состав, но и механические свойства, толщину укладки асфальта. И только после прохождения всех этих процедур можно будет принять работу окончательно.

К слову, масштабное обновление тротуаров началось в Мурманске еще в 2016 году. Тогда были отремонтированы: улица Карла Маркса, Пушкинская, Дзержинского, проспект Ленина, площадь у городского делового центра «Меридиан». Тротуары обновлялись не только в центре города, но и во всех округах заполярной столицы.

После осмотра прилегающей территории, Андрей Сысоев также обратил внимание управления Октябрьского административного округа на необходимость покоса травы: «Мелочей не бывает, от этого зависит внешний вид города».

Всего в этом году в Мурманске будут отремонтированы более 362 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на 57 объектах.