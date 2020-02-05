Улицу Полярную в Североморске преобразят кардинально

Во флотской столице планируют построить новый городской микрорайон.

Идея создать во флотской столице современный микрорайон принадлежит Центру городского развития Мурманской области. Его создали в июле 2019 года на базе регионального министерства строительства и территориального развития.

Специалисты центра занимаются вопросами благоустройства и развития городских территорий. В том числе в муниципалитетах. В Североморске с их участием появились новая детская площадка в городском парке и спортивный корт на улице Саши Ковалёва.

Новый проект – комфортная и современная улица Полярная. Благоустраивать микрорайон начнут уже в этом году. Там продумают схему дорожного движения, организуют пешеходные зоны, установят малые архитектурные формы. Также в планах – реконструкция спортивного корта, новые игровые объекты для детей, благоустройство территорий за домами и даже смотровая площадка с видом на Кольский залив.

- Для Мурманской области это пилотный проект и нам приятно, что реализовывать его будут в Североморске. Разработчики планируют отработать в нашем городе новые принципы организации микрорайона для комфортного проживания. Эти наработки в дальнейшем они будут использовать для благоустройства городских пространств Мурманской области, - рассказал сегодня на брифинге глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

На сегодняшний день проект практически завершён. Разработчики готовы презентовать его жителям флотской столицы.

Уже в эту пятницу, 7 февраля, в 18 часов североморцев приглашают на встречу в гимназию № 1.

В мероприятии примут участие представители Центра городского хозяйства Мурманской области, регионального Министерства строительства и территориального развития, администрации нашего муниципалитета. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и выслушают предложения по проекту.