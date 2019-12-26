Мурманская область. Арктика26.12.19 10:00
Улицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и Рождеству
В Мурманске в связи с проведением культурно-досуговых мероприятий в преддверии новогодних праздников и в период новогодних каникул запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой - от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 25 декабря до 00.00 26 декабря.
Кроме того, увеличен период запрета на движение, остановку и стоянку всех видов транспорта по улице Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - он продлится с 00.00 20 декабря до 18.00 9 января 2020 года.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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