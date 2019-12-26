Улицу Самойловой в Мурманске «отдают» Новому году и Рождеству

В Мурманске в связи с проведением культурно-досуговых мероприятий в преддверии новогодних праздников и в период новогодних каникул запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой - от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00.00 25 декабря до 00.00 26 декабря.

Кроме того, увеличен период запрета на движение, остановку и стоянку всех видов транспорта по улице Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - он продлится с 00.00 20 декабря до 18.00 9 января 2020 года.