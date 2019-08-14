Улов любителя красной рыбки потянул на уголовное дело

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина», которая проводится полицией региона ежегодно, начиная с 2006 года. Главная цель мероприятий - противодействие незаконному обороту водных биологических ресурсов.

Так, в ходе рейда сотрудники ОМВД России по ЗАТО г.Заозёрск и инспекторы рыбоохраны задержали подозреваемого в браконьерстве. Неработающий житель Мурманска (1964 года рождения), находясь на правом берегу реки Большая Западная Лица, являющейся местом нереста лососевых пород рыб, используя рыболовную сеть, добыл 2 экземпляра сёмги.

Соответствующего разрешения на добычу водных биоресурсов мужчина не имел. Своими действиями он причинил ущерб рыбным запасам Российской Федерации. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По словам браконьера, несмотря на то, что он знал о запрете на осуществление вылова рыбы без соответствующего разрешения, в связи с удаленностью водоема понадеялся на удачу.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного с поличным орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В отношении браконьера избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Операция «Путина» продлится на территории Мурманской области до октября.