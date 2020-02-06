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Мурманская область. Арктика06.02.20 14:20

Улов рыбаков Северного бассейна больше уровня прошлого года на 21,5%

В Федеральном агентстве по рыболовству в среду состоялось оперативное совещание, которое провёл заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В режиме видеоконференции сотрудники центрального аппарата, территориальных управлений и подведомственных организаций обсудили вопросы эффективности промысла, искусственного воспроизводства и рыбоохранных мероприятий.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 5 февраля составил 439,85 тысячи тонн, что на 55,71 тысячи тонн, или на 14,5%, больше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил около 42,1 тысячи тонн - на 21,5% больше уровня прошлого года. На промысле трески освоено на 3,49 тысячи тонн больше - 31,02 тысячи тонн, пикши – на 2,76 тысячи тонн больше, 7,73 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот освоил 32,4 тысячи тонн, что почти на 13% больше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов снизился на 78,6%, до 0,3 тысячи тонн.

Как сообщил начальник Управления науки и образования Сергей Голованов, в настоящее время идёт подготовка корректировки ОДУ водных биологических ресурсов. По итогам последнего Совета директоров рыбохозяйственных НИИ, прошедшего в Росрыболовстве, было принято решение одобрить корректировки ОДУ водных биоресурсов на 2020 год.

 

 

 

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