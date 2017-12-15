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Мурманская область. Арктика15.12.17 08:50

Уловы, добытые в открытом море СЗТО, необходимо доставлять на российский берег

Уловы, добытые в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа РФ), и произведенная из них продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства России от 12 декабря 2017 года № 1523.

В частности, поправки коснулись постановления от 30 июня 2008 г. № 486 «О доставке водных биологических ресурсов…». Согласно новой редакции, водные биологические ресурсы, добытые (выловленные) российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны РФ и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях, в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа РФ) и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации.

Изменения вступают в силу 1 января 2018 года.

Поправки в постановлении правительства России от 17 августа 2017 года № 974 «О доставке уловов водных биологических ресурсов…» предусматривают, что уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны РФ и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа РФ) и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации.

Изменения вступают в силу 1 января 2019 года.

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