Уловы, добытые в открытом море СЗТО, необходимо доставлять на российский берег
Уловы, добытые в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа РФ), и произведенная из них продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства России от 12 декабря 2017 года № 1523.
В частности, поправки коснулись постановления от 30 июня
Изменения вступают в силу 1 января 2018 года.
Поправки в постановлении правительства России от 17 августа 2017 года № 974 «О доставке уловов водных биологических ресурсов…» предусматривают, что уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны РФ и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа РФ) и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации.
Изменения вступают в силу 1 января 2019 года.