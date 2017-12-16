Уловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве

На заседании Совета Федерации одобрены изменения в статью 1 федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Документ представил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Изменения касаются устранения несоответствия норм, регулирующих прибрежное рыболовство. В частности, закон устраняет внутреннюю несогласованность норм вступающего в силу с 1 января 2019 года федерального закона в части совершенствования распределения квот добычи водных биоресурсов.

Предусматривается, что уловы, добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде. «В прежнем документе была пропущена фраза «в замороженном виде». Закон эту неточность устраняет, что имеет важное значение для развития рыболовства», – пояснил Михаил Щетинин.

Предполагается, изменения в закон будут способствовать развитию береговой переработки и поставкам уловов «прибрежки» на территорию России.