Для организации уборки городских дорог запрещена парковка всех видов транспорта на некоторых улицах МурманскаВ Мурманске запахнет елью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.12.17 10:34

Уловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве

На заседании Совета Федерации одобрены изменения в статью 1 федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Документ представил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Изменения касаются устранения несоответствия норм, регулирующих прибрежное рыболовство. В частности, закон устраняет внутреннюю несогласованность норм вступающего в силу с 1 января 2019 года федерального закона в части совершенствования распределения квот добычи водных биоресурсов.

Предусматривается, что уловы, добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде. «В прежнем документе была пропущена фраза «в замороженном виде». Закон эту неточность устраняет, что имеет важное значение для развития рыболовства», – пояснил Михаил Щетинин.

Предполагается, изменения в закон будут способствовать развитию береговой переработки и поставкам уловов «прибрежки» на территорию России.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 116.12.17 12:05 - SuhiRosОхлаждёнки станет меньше! Молодцы, господа из СФ. Зубу фигу показали, пока он президента убеждал, что народ надо дешёвой и полезной рыбой накормить.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДо выборов Путина осталось 92 дня
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 116 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

SuhiRos
16.12.17 12:05
Охлаждёнки станет меньше! Молодцы, господа из СФ. Зубу фигу показали, пока он президента убеждал, что народ надо дешёвой и полезной рыбой накормить.
Комментарий к новости:Уловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
тамара
16.12.17 08:35
Молодцы. Всё правильно, загибается рыбное хозяйство и все у нас в Мурманске. Спасибо нашей главе
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Людмила
15.12.17 21:43
Как попасть к хирургам института реабилитологии? Нам 12 лет, ДЦП, никакой информации, как попасть на лечение? *** А как Вам ответить, если вы не оставляете номера телефона? Редакция.
Комментарий к новости:Маленькие мурманчане ждут тульских врачей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:55«Облака: Форум замещающих семей». Проект добрых дел (6+)16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:25«Просто Саша». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца растут в цене-PRO ВалютуРубль упал к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика