Ульяна - первый ребёнок в 2018 году в Мурманской области появился на свет в столице Заполярья

Первым новорожденным малышом в новом году в Мурманской области стала девочка Ульяна, которая появилась на свет в родильном доме № 3 Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 января 2018 года в 0 часов 1 минуту (вес – 3270 гр, рост – 51 см ).

Родителей первого малыша Александра и Екатерину Царюк от имени главы региона Марины Ковтун поздравили заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова и министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов - они вручили цветы, денежный сертификат и памятные подарки.

«Мне очень приятно сегодня выполнить эту прекрасную миссию, поздравить с первенцем родителей ребенка, который в 2018 году первым появился на свет в Мурманской области», - подчеркнул министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова, в среднем в предыдущие годы в регионе рождались около 9 тысяч детей, а за 11 месяцев 2017 года родилось 7190 детей. «Надеемся, что все предпринимаемые сегодня государством и правительством Мурманской области меры приведут к увеличению рождаемости первого, второго и третьего ребенка в семье, и в регионе снова будет рождаться не менее 9 тысяч детей в год», - добавила Людмила Ушакова.

Все учреждения родовспоможения работают в штатном режиме, и скоро после завершения ремонта к работе приступит обновленный родильный дом № 1 Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.