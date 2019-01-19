Умба переходит на торф

В ходе рабочей поездки в Умбу губернатор Марина Ковтун проверила исполнение поручения о возврате в Терский филиал Кандалакшской ЦРБ аппарата холтеровского мониторитования. О том, что прибор находился в Кандалакше, главе региона рассказали журналисты местной газеты на пресс-конференции в конце 2018 года. После поручения Марины Ковтун аппарат был возвращён в Терский филиал, сегодня он находится в распоряжении местных докторов. В ходе общения с губернатором врачи отметили, что им не хватает современного аппарата УЗИ, который позволяет проводить более качественные обследования, сейчас он находится в пользовании кандалакшских специалистов. По распоряжению главы региона аппарат также вернут в Терский филиал.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин отметил, что в 2018 году в Терский филиал были поставлены машина скорой медицинской помощи и стоматологическая установка, а также организованы выезды специалистов Кандалакшской ЦРБ. Глава региона распорядилась детально изучить потребности филиала в медицинском оборудовании и дооснастить его самой необходимой медтехникой.

Также в ходе рабочей поездки глава региона проконтролировала ход модернизации системы теплоснабжения посёлка. В Умбе с опережением графиков строятся четыре новые котельные. Они придут на замену старым и будут работать на единственном местном виде топлива – торфе. Его месторождения находятся в Терском районе. Торфяное месторождение «Катка-2», запасы которого составляют 14 млн тонн, находится в лицензионном пользовании инвестора проекта. По его оценкам, их хватит на 60 лет.

Проект реализуется в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации системы теплоснабжения Мурманской области, который был подготовлен совместно с Минэнерго России по поручению Президента Российской Федерации.

Заказчиком строительства котельных выступает ООО «Тепло людям. Умба», подрядчиком – ООО «Промстройинвест». Общий объем инвестиций проекта составляет 413,7 млн рублей. Инвестор уже реализовал подобные проекты в нескольких регионах страны.

Ввод в эксплуатацию котельных в соответствии с условиями концессионного соглашения запланирован не позже декабря 2019 года. Однако инвестор планирует войти в следующий отопительный сезон уже с новыми котельными. Общая мощность котельных составляет 25,2 МВт. Основная цель проекта – снижение мазутной зависимости, использование местных видов топлива и сдерживание роста тарифов на теплоснабжение для населения.