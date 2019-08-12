Мурманская область. Арктика12.08.19 11:17
Уменьшение объёма упаковок продуктов – это обман покупателей, считает большинство россиян
Почти две трети сограждан (65%) считают, что уменьшение за последние пять лет веса и объёма упаковок продуктов организовано специально для обмана покупателей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно результатам социологического исследования, 72% респондентов отмечают, что объём и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или её повышении, и только 4% опрошенных заявляют о снижении цены.
По данным опроса, у 60% респондентов изменения с упаковками вызывают негативные эмоции, противоположна реакция у 36% участников исследования.
По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают затруднительным найти на упаковке информацию о весе продукта, для 29% сограждан это не вызывает затруднений.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
Надежда
10.08.19 12:24
Кто должен делать ремонт электросети в тамбуре на площадке пятого этажа (на двух хозяев)? *** Надежда, если Вы пишете об освещении лестничной площадки, хоть и в одной половине этажа, то это тоже яв
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Д.О. Вернер
09.08.19 19:50
Это чей "свечной заводик", что монополизировал программу "Тёплое окно"? Где был опубликован тендер на замену окон в ДОУ № 7?
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРыбные ряды: в оптовом звене подешевели сельдь и скумбрия-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 17 копеек, евро – на 10 копеек-PRO ЭнергетикуУходим от мазута: отопительный сезон в Умбе начнётся с использованием местных видов топлива-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 299 человек