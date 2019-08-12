Уменьшение объёма упаковок продуктов – это обман покупателей, считает большинство россиян

Почти две трети сограждан (65%) считают, что уменьшение за последние пять лет веса и объёма упаковок продуктов организовано специально для обмана покупателей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно результатам социологического исследования, 72% респондентов отмечают, что объём и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или её повышении, и только 4% опрошенных заявляют о снижении цены.

По данным опроса, у 60% респондентов изменения с упаковками вызывают негативные эмоции, противоположна реакция у 36% участников исследования.

По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают затруднительным найти на упаковке информацию о весе продукта, для 29% сограждан это не вызывает затруднений.