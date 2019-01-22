Умная Арктика» - перспективы и проблемы международного сотрудничества обсуждают в Тромсе

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова принимает участие в ежегодной международной конференции «Арктические рубежи – 2019», которая проходит в норвежском Тромсе с 20 по 25 января. Тема встречи в нынешнем году – «Умная Арктика».

В ходе первого дня конференции с участием министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, сенатора США от штата от Аляска Лизы Мурковски, представителей региональных властей северных регионов Норвегии, России и Финляндии, дипломатов и ученых обсуждались вопросы развития и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества на Севере, роль существующих в макрорегионе международных организаций, взаимоотношений центра и регионов в выработке и реализации стратегии развития арктических территорий. Кроме того, состоялась рабочая встреча участников Баренцева регионального сотрудничества с обсуждением задач и перспектив на ближайший период.

Второй день визита в Тромсе Елена Тихонова посвятила двусторонним переговорам с председателем правительства губернии Тромс Вилли Эрнебакком, руководством Союза рыбаков Норвегии и круизной компании «Hurtigruten», заход лайнеров которой в порт Мурманска намечен на конец лета 2019 года.