УМВД России по городу Мурманску напоминает об упрощении процедуры предоставления государственной услуги по выдаче справок

Через Единый портал заявитель может подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для этого документы, узнать о ходе рассмотрения обращения.

Для этого заявителю необходимо:

- зайти на портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/);

- пройти процедуру регистрации на сайте;

- сформировать в электронной форме заявление на предоставление услуги.

Принятые на Едином портале заявления и документы направляются в государственный орган, оказывающий услугу через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Срок изготовления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования при подаче заявления на Едином портале государственных услуг составляет 15 дней с момента поступления в Информационный центр УМВД России по Мурманской области.

Консультация о порядке приема заявлений и выдачи справок осуществляется в рабочее время по телефону: 40-62-94. Прием заявителей осуществляется: во вторник с 10.00-13.00, в четверг с 14.30-17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 63/24, каб. 101.