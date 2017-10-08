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Мурманская область. Арктика08.10.17 14:40

УМВД России по городу Мурманску напоминает об упрощении процедуры предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии судимости

УМВД России по городу Мурманску напоминает об упрощении процедуры предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Срок изготовления данной справки составляет 30 дней с момента поступления заявления в Информационный центр УМВД России по Мурманской области.

Для упрощения процедуры получения государственных услуг и сокращения сроков их предоставления граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Через Единый портал заявитель может подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для этого документы, узнать о ходе рассмотрения обращения. Для этого заявителю необходимо зайти на портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), пройти процедуру регистрации на сайте и сформировать в электронной форме заявление на предоставление услуги. Принятые на Едином портале заявления и документы направляются в государственный орган, оказывающий услугу через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Срок изготовления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования при подаче заявления на Едином портале государственных услуг составляет 15 дней с момента поступления в Информационный центр УМВД России по Мурманской области.

Консультация о порядке приема заявлений и выдачи справок осуществляется в рабочее время по телефону 8 (81520 40-62-94. Прием заявителей осуществляется во вторник с 10.00-13.00, в четверг с 14.30-17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 63/24, каб. 101. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УМВД России по Мурманской области.

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