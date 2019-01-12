Уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования открывается в Кировске

Экспозиция из частной коллекции члена подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества, исследователя и путешественника Александра Губина впервые будет представлена в Мурманской области.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, а также естественных и искусственных водоемов России. В объектив подводного фотографа попали таинственные уголки мирового океана, обитатели Арктики и Антарктики, тропических морей и высокогорных озер, затопленные карьеры и карстовые воронки.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет, и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

«Я считаю, что одновременный показ коллекции фотографий и оборудования дает наиболее полное представление о работе профессиональных водолазов, различных направлений подводного туризма, спорта и отдыха», – отметил Александр Губин.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Александр Губин – президент Вологодской областной общественной организации «Федерация подводного спорта», член подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества, путешественник и исследователь. Он принимал участие в более чем 130 экспедициях, в том числе в Арктику, Антарктиду, Южную Америку, на Байкал и Белое море. На его счету более 4000 погружений и три мировых рекорда по глубоководным погружениям.

Выставка начнёт свою работу в Городском Дворце культуры Кировска 21 января, посетить уникальную экспозицию можно будет вплоть до 14 февраля. С 16 февраля по 2 апреля экспозиция будет представлена в музейно-выставочном центре «Апатит» в Кировске.