Уникальные детские соревнования со взрослым характером: Мурманск вновь принимает финал Кубка Анны Богалий SKIMIR» по биатлону

Второй сезон подряд Мурманск принимает финал всероссийского юношеского турнира по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR».

«Кубок Анны Богалий» – это масштабный спортивный проект и шаг к становлению в России новой системы роста спортсменов. Это первые в нашей стране детские соревнования со взрослым подходом: они проводятся по правилам и принципам Кубка мира по биатлону, в судействе и организации гонок применяются стандарты международного уровня. Кроме того, «Кубок Анны Богалий» – это большой спортивный праздник-фестиваль, со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, символикой, высокой спортивной культурой.

В этом году этапы Кубка проходили в Рязани, Магнитогорске, Новосибирске, Южно-Сахалинске и финишируют в Мурманске. В пяти этапах Кубка за сезон участвует около 1500 юных спортсменов.

В церемонии открытия соревнований приняла участие губернатор Марина Ковтун. Глава региона назвала «Кубок Анны Богалий» уникальными детскими соревнованиями со взрослым характером.

«Когда-то и сама Анна начинала свой путь в биатлон с мурманской лыжни, и мы чрезвычайно признательны нашей прославленной чемпионке за то, что она не забывает об этом», – отметила Марина Ковтун, добавив, что Мурманская область в свою очередь рада предоставить для проведения финала настоящую «взрослую» биатлонную трассу международного уровня, качество которой признано самыми серьёзными экспертами.

Трассы обновлённой Долины Уюта позволяют готовиться к соревнованиям самого высокого ранга, подтвердила Анна Богалий и пожелала каждому участнику турнира победить самого себя.