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Мурманская область. Арктика09.12.17 10:19

Уникальные электрические краны на пневмоходу будут работать на причалах МТФ «Норникеля»

В Мурманском транспортном филиале (МТФ) «Норникеля» рассчитывают, что новые краны позволят не только увеличить перевалку, но и снизить эксплуатационные расходы и воздействие на экологию, поскольку они работают на электричестве.

Подъёмное оборудование выполнено в северном варианте, что позволит им работать при температуре до минус 40 градусов. Это единственное подобное оборудование, работающее в Заполярье, отмечают в компании. Ранее подобные установки в Арктике не использовались.

Новые краны позволят нарастить складские мощности, что, в свою очередь, увеличит рост грузооборота - в 2018 году ожидаем увеличение до 1,3 млн тонн, сообщает  пресс-служба МТФ.

В транспортном филиале отметили, что два новых крана на пневматическом ходу немецкого производства стоимостью 200 млн рублей позволят укладывать контейнеры на складах в шесть ярусов вместе четырёх. Таким образом, МТФ сможет принимать больше груза и нарастить перевалку.

Напомним, МТФ осуществляет перевалку идущего в Мурманскую область файнштейна (промежуточный продукт при получении никеля. – Ред.), который производят в Заполярном филиале «Норникеля» для дальнейшей переработки на площадке Кольской ГМК, а также отправляет готовую продукцию на экспорт в Европу. 

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