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Мурманская область. Арктика11.03.19 15:40

Уникальные награды для победителей III Чемпионата мира по ледяному плаванию

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев представили награды III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики по ледяному плаванию.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 15 марта  в 11.30, заплывы пройдут с 15 по 17 марта. С программой можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата: murmanskiceswimming.ru, также там будет организована прямая трансляция состязаний.

– Для участия заявились представители 32 стран, 170 иностранных и 230 российских спортсменов, – рассказала Тамара Прямикова. –  Участники Чемпионата мира должны будут преодолеть расстояние в один километр, спортсмены, принимающие участие в I Кубке Арктики, проплывут дистанции в 50, 100, 200 и 500 метров.

В настоящий момент идут последние подготовительные работы на месте проведения соревнований – на Семеновском озере. Специалисты постоянно проводят мониторинг толщины льда, а также ведут подготовку ледяного бассейна.

– Ледяной бассейн отвечает олимпийским стандартам – он рассчитан на 10 дорожек, – отметил Андрей Сысоев. – Кроме того, будет установлена сенсорная система – специальные тачпады, которые смогут фиксировать момент касания спортсменом бортика, а судьи в режиме реального времени будут отслеживать результаты пловцов.

– Кубки и медали для победителей – уникальные, они изготовлены вручную, – прокомментировала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Также спортсменов ждут эксклюзивные сувениры – многослойные, непродуваемые халаты, которые быстро впитывают влагу и сохраняют тепло.

Для болельщиков и всех любителей экстремального вида спорта изготовлена сувенирная продукция с  символикой спортивных состязаний, которую можно будет приобрести в точках торговли у центра дополнительного образования «Лапландия» в дни соревнований.

 

 

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