Уникальный музейный комплекс областной детско-юношеской библиотеки пополнила портретная галерея писателей-земляков

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло торжественное открытие портретной галереи писателей-земляков.

Гостями праздничного события, посвященного 80-летию образования Мурманской области и 50-летнему юбилею областной детско-юношеской библиотеки, стали писатели, их родные и близкие, журналисты, издатели, представители областных музеев, библиотек.

С приветственным словом обратилась заместитель губернатора Инна Погребняк, отметившая исключительное значение музея «Мурман литературный» для жителей и гостей области, юного поколения северян. Теперь в структуру музея вошла созданная портретная галерея писателей-земляков – Виталия Маслова, Виктора Тимофеева, Владимира Смирнова, Октябрины Вороновой, Николая Скромного, Александра Миланова, Николая Колычева, Олега Бундура.

Перед гостями выступил автор портретной галереи – заслуженный художник России, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин города Североморска Анатолий Сергиенко. Он рассказал об истории создания галереи, эмоциях, которые вызывала работа над портретами известных людей, многих из которых художник знал лично.

Открытие портретной галереи писателей-земляков пополнило уникальный музейный комплекс библиотеки, в состав которого входят развернутая экспозиция в витринах, Аллея писателей перед зданием библиотеки, галерея Николая Рубцова, кабинет писателя XX века. Несомненно, дополнительные информационные ресурсы значительно расширят традиционные фонды библиотеки для пользователей.