Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 января

Такое решение приняли организаторы – экскурсионный центр «Снежная деревня». Конкурс является финальным и самым зрелищным этапом фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголёд».

Традиционно шоу, на котором мастера со всей страны за 90 минут создают из ледяных глыб уникальные скульптурные композиции, проводилось в Кировске, но пару лет назад поменял «прописку». Одним из главных событий фестиваля в 2019 году – станет возвращение «Бешеной пилы» в тот город, где впервые была реализована эта творческая идея.

«Возвращение «Бешеной пилы» в Кировск – очень значимое событие для города. Мы готовим специальную концертную программу, которая будет сопровождать работу мастеров. После шоу скульптуры останутся на Театральной площади возле ДК под камерами видеонаблюдения. Это обеспечит их сохранность. Хочется надеяться, что хрупкая ледяная красота будет радовать жителей Кировска и туристов до наступления весны», - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Местом проведения шоу станет Театральная площадь возле Кировского ДК, начало шоу и развлекательной программы назначено на 16.00. За победу будут бороться пять команд, которые создадут пять ледовых скульптур всего за 90 минут.

В 18 часов на Театральной площади состоится Церемония закрытия фестиваля «Снеголёд», который вошел в Национальный календарь 200 лучших мероприятий России, и награждение лучших мастеров.

Шоу пройдёт уже в девятый раз, следующий год будет юбилейным для кировской «Бешеной пилы».