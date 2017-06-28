Универсальная спортивная площадка около школы № 56 будет сдана к осени этого года

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству территории школы № 56 (ул. Седова, 8).

К обновлению школьной территории приступили ещё в прошлом году. Строители заасфальтировали спортивную площадку, установили ограждение, турники, скамейки, модернизировали систему наружного освещения. Кроме того, отремонтировали подпорную стенку. В этом году работы завершаются: ведётся укладка специального искусственного покрытия, благоустройство территории. В скором времени установят систему видеонаблюдения.

– Спортивная площадка будет универсальной: ребята смогут заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом. Для этого здесь будут созданы все условия, – отметила директор школы № 56 депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.

Сегодня обновленные пришкольные площадки доступны ещё и для жителей близлежащих домов и пользуются среди них большой популярностью. За содержанием объектов следит муниципалитет.

– За последние годы в Мурманске были модернизированы, а зачастую выстроены заново около 100 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В этом году эта работа будет продолжена: запланировано обустройство площадок школ № 20 (ул. Баумана, 40), № 23 (пр-д Лыжный, 8) и № 50 (ул. Орликовой, 35).