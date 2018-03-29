Уполномоченные отчитаются перед депутатами

Началось очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке дня – порядка 30 вопросов.

- Прежде всего, хочу напомнить, что в своём недавнем послании в числе приоритетов глава нашего государства назвал повышение качества жизни людей, внимание к внутренним вопросам страны, - подчеркнул в комментарии перед началом заседания председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Немалая часть законопроектов регулирует нормативную базу социальной сферы. В частности, депутаты рассмотрят изменения в закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области», которые коснутся северян, получающих социальную пенсию.

Региональные парламентарии рассмотрят законодательную инициативу Мурманской областной Думы, которая вносит изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Корректировка направлена на совершенствование правового регулирования вопросов согласования переустройства жилого помещения при переходе на индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.

Планируется рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон Мурманской области «О развитии сельского хозяйства Мурманской области», который разработан в целях создания возможности поддержки и развития научных и образовательных организаций в регионе, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Также в центре внимания будут проекты законов в сфере организации транспортного обслуживания.

Депутаты заслушают отчёты о деятельности уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в прошлом году. Также в повестке - информация о состоянии правопорядка на территории области и о результатах деятельности УМВД в 2017 году и итоги работы Контрольно-счётной палаты области.