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Мурманская область. Арктика15.06.18 07:05

Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган высоко оценил организацию летнего отдыха североморских школьников

Организацию летнего отдыха учащихся средних общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Североморск вчера проверил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган. Он побывал в оздоровительном лагере на базе средней школы № 10, который посещают учащиеся  школ № 1, 7, 10, 12 и гимназии № 1, осмотрел классы, где проводят свой досуг школьники, медицинский кабинет и столовую.

- Был приятно удивлен организацией питания детей, не сэкономили на нём. Более 250 рублей в день на одного ребёнка - один из самых высоких показателей организации питания, в области минимальный - 150. - отметил Борис Коган. - Впечатления от посещения оздоровительного лагеря на базе школы № 10 только позитивные. Пообщался с ребятами и вижу, что им интересно проводить здесь время.

Борис Коган также ознакомился с работой школьной трудовой бригады.  В период летних каникул 2018 года в ЗАТО г.Североморск организована работа по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Учащиеся выполняют посильную для них работу по благоустройству школьной территории, ухаживают за зелеными насаждениями. Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган  высоко оценил организацию летнего отдыха североморских школьников.

 

 

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