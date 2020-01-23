Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области посетил администрацию Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Борисом Коганом.

– Очень важно, чтобы администрация муниципального образования выстроила системные партнерские отношения с уполномоченным по правам ребёнка, потому что нет мелочей в вопросах, связанных с обеспечением прав граждан, которые живут и работают на территории города-героя, – отметил Евгений Никора.

В ходе встречи обсуждались способы уменьшения бюрократических проволочек и достижения оперативности в решении возникающих проблем мурманчан.

По словам Бориса Когана, с администрацией города Мурманска сложились серьёзные профессиональные отношения. Это сотрудничество будет продолжено.