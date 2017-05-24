Управление дорожного хозяйства не очистило смотровую камеру от мусора, что привело к подтоплению котельной «Северная»

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проводится проверка исполнения требований федерального законодательства в связи с подтоплением котельной «Северная» (АО «Мурманэнергосбыт»), в ходе которой выявлен ряд нарушений в деятельности ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Установлено, что в соответствии с постановлением администрации г. Мурманска от 23.03.2017 № 752 «О мерах по пропуску паводковых вод в г. Мурманске в 2017 году» на Управление дорожного хозяйства возложена обязанность по подготовке водоотводной системы и сооружений инженерной защиты города для пропуска паводковых вод на закрепленных территориях, а также обязанность обеспечить в паводковый период поддержание в готовности сил и материальных средств, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий на территории города.

Названным постановлением за учреждением закреплена, в том числе и смотровая камера по ул. Промышленной в Мурманске.

Как установлено проверкой, указанная камера длительное время была засорена грунтом и мусором, доступ к ней затруднён. Однако мер по очистке Управлением дорожного хозяйства своевременно не принято.

Ненадлежащее содержание системы ливневого водоотведения привело к возникновению 18 мая чрезвычайной ситуации, а именно подтоплению паводковыми водами котельной «Северная».

С целью устранения выявленных нарушений, недопущения их впредь в адрес учредителя ММБУ «УДХ» - комитета по развитию городского хозяйства администрации г.Мурманска внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа. Проверка исполнения требований действующего законодательства при содержании системы ливневого водоотведения в районе котельной «Северная» продолжается.